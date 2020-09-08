«Адский ценник»: уральские рестораторы снова пожаловались на последствия пандемии

«Адский ценник»: уральские рестораторы снова пожаловались на последствия пандемии

Сегодня, 10:34ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловские рестораторы в очередной раз пожаловались на сложности, с которыми им пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса, пишет Znak.

По его словам Валентина Кузякина (заведения «Гастроли», Engels, «Крабы. Гады»), общепит остался без экзотических фруктов из Таиланда и Вьетнама. Он отметил, что это не основные ингредиенты, а, скорее, особенности некоторых блюд. С поставкой основных продуктов проблем нет.

При этом есть жалобы от представителей общепита и по поводу роста цен.

И в общем-то, что ни день, то новый сюрприз с рыбой. То она по бросовой цене, потому что ее не могут никуда продать, то она по адскому ценнику, потому что большой спрос и доллар подскочил,рассказал Иван Зайченко («Сушкоф» и «Дель Песто»).

Георгий Мурзин (сеть кофеен «Французский пекарь») отметил, что наблюдается рост стоимости молока и других ингредиентов.

Ранее владельцы уральских ресторанов заявили о существенных убытках из-за пандемии коронавируса. Они потребовали пересмотреть рекомендации Роспотребнадзора и разрешить заведениям работу.

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