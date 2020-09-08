«Адский ценник»: уральские рестораторы снова пожаловались на последствия пандемии

И в общем-то, что ни день, то новый сюрприз с рыбой. То она по бросовой цене, потому что ее не могут никуда продать, то она по адскому ценнику, потому что большой спрос и доллар подскочил,рассказал Иван Зайченко («Сушкоф» и «Дель Песто»).