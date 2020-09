Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору управляющей компании для многоквартирных домов, расположенных на Вагонке и в поселке Покровское. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Согласно документу, управление требуется домам, расположенным по следующим адресам: Проспект Ленинградский, 73;

Улица Тимирязева, 11, 42, 74, 82;

Улица Энтузиастов, 48, 50, 52;

Поселок Покровское–1, 65. Договор после заключения будет действовать в течение трех лет. В начале августа мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору управляющей компании для многоквартирных домов на территории Сухоложского поселка, расположенных на улице Боровая 35, 37, 39, 41, Гражданская, 12, Краснофлотская, 17, 26, Цементная 5, 10. Предполагалось, что договор будет заключен на три года. Мэрия Нижнего Тагила ищет управляющую компанию для домов на Сухоложском поселке

