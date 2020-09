В Нижнем Тагиле МУП «НТТС» обратилось с иском в суд к ФКП «НТИИМ» о взыскании четырех миллионов рублей по договору оказания услуг.

Судебное заседание назначено на 23 сентября. Получить комментарий от «Нижнетагильского института испытания металлов» не удалось, так как пресс-служба предприятия на звонок редакции не ответила. Ранее МУП «НТТС» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО УК «Стройсервис» с требованием о взыскании более 1,6 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору. Слушание по делу переносилось несколько раз. Последнее заседание прошло 14 июля. НТТС взыскивает с управляющей компании более 1,6 млн рублей за неисполнение договора

