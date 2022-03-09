О росте цен в регионах УрФО заявил полпред Владимир Якушев

Он отметил, что в сложившихся условиях власти должны постоянно мониторить рост цен. Стоимость ряда товаров уже контролируют рабочие группы, в которые входят представители ФАС, прокуратуры и регионов.
Цена на импортные составляющие возросла из-за курса доллара и евро. Необоснованный рост цен может произойти из-за спекулятивного повышения на товары оптовиками и розничными магазинами.
Замысел всех санкций — надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть, цитирует Ура.ру Владимира Якушева.
Также полпред пояснил, что в УрФО может повыситься уровень безработицы, так как многие крупные компании приостановили деятельность в России. Однако у центров занятости населения есть эффективные механизмы по урегулированию этого вопроса.
Напомним, в связи с ростом цен, свердловчане скупают в магазинах сахар, муку и подсолнечное масло в больших количествах. Торговым сетям приходится вводить ограничения на количество товаров.