О росте цен в регионах УрФО заявил полпред Владимир Якушев

О росте цен в регионах УрФО заявил полпред Владимир Якушев
О росте цен в регионах УрФО заявил полпред Владимир Якушев
Сегодня, 17:41ЭкономикаФото: 1MI
О росте цен в регионах УрФО после введенных санкций из-за военной операции на Украине заявил полпред президента РФ Владимир Якушев.

Он отметил, что в сложившихся условиях власти должны постоянно мониторить рост цен. Стоимость ряда товаров уже контролируют рабочие группы, в которые входят представители ФАС, прокуратуры и регионов.

Цена на импортные составляющие возросла из-за курса доллара и евро. Необоснованный рост цен может произойти из-за спекулятивного повышения на товары оптовиками и розничными магазинами.

Замысел всех санкций — надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть, цитирует Ура.ру Владимира Якушева.

Также полпред пояснил, что в УрФО может повыситься уровень безработицы, так как многие крупные компании приостановили деятельность в России. Однако у центров занятости населения есть эффективные механизмы по урегулированию этого вопроса.

Напомним, в связи с ростом цен, свердловчане скупают в магазинах сахар, муку и подсолнечное масло в больших количествах. Торговым сетям приходится вводить ограничения на количество товаров.

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Цены
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