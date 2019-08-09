«Тагилэнерго» отсудил у «Тагильского трамвая» долг в 1,4 миллиона рублей
Сегодня, 12:18ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Арбитражный суд Свердловской области обязал «Тагильский трамвай» выплатить «Тагилэнерго» долг за энергоснабжение в 1,4 млн рублей. В сумму включены пени с февраля по август 2019 года — 114 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, с 1 июля стоимость проезда на «Тагильском трамваем» повышена до 20 рублей. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание законопроект об изменениях в законе об установлении налога на имущество транспортных и троллейбусных предприятий, который подразумевает льготы в том числе для МУП «Тагильский трамвай».
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