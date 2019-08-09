«Тагилэнерго» отсудил у «Тагильского трамвая» долг в 1,4 миллиона рублей

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, с 1 июля стоимость проезда на «Тагильском трамваем» повышена до 20 рублей. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание законопроект об изменениях в законе об установлении налога на имущество транспортных и троллейбусных предприятий, который подразумевает льготы в том числе для МУП «Тагильский трамвай».