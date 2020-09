ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия» отсудило у ВГОКа 7,7 миллиона рублей долга за теплоснабжение.

Согласно решению суда от 2 сентября 2020 года, предприятие должно выплатить 7,1 миллиона рублей основного долга, а также пени в размере 477,5 тысячи рублей за период с 11 февраля по 12 августа 2020 года и госпошлину — 18,4 тысячи рублей. Напомним, в 2018 году в отношении ВГОКа была введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года общая сумма долгов перед кредиторами составила 2,7 миллиона рублей. Нижнетагильский ВГОК задолжал за электроэнергию более 200 миллионов рублей

