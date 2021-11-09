Почти 9 миллиардов дополнительно собрали в бюджет власти в Свердловской области

Пополнение бюджета дополнительными средствами стало возможным благодаря легализации зарплат, ликвидации убыточности компаний и вовлечении в налогооблагаемый оборот объектов недвижимости и земли, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Была проведена работа по мобилизации доходов, позволившая местным бюджетам расширять налоговую базу и направлять дополнительные средства на повышение качества жизни в территориях,рассказал глава Минфина Свердловской области Александр Старков.
Больше всего удалось привлечь дополнительных средств в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Первоуральске.
В текущем году бюджет Свердловской области составляет чуть более 278 миллиардов рублей с дефицитом более 40,5 миллиардов. В сравнении с 2020 годом, дефицит бюджета вырос на 14,5% (11 миллиардов рублей).
Напомним, федеральный бюджет РФ перечислит досрочно средства на реконструкцию трех улиц в Екатеринбурге. Строительство новой трамвайной линии, также предусмотренное на эти деньги, уже началось в Академическом микрорайоне уральской столицы.