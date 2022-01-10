12 медучреждений Свердловской области проверит Министерство финансов

Министерство финансов утвердило план контрольных мероприятий на 2022 год. Все проверки будут проверены в течение первых трех кварталов. В список включены 12 медицинских учреждений региона.
Специалисты будут проверять документацию по использованию выделенных субсидий из средств Минздрава, а также бухгалтерскую и финансовую отчетность за прошедшие несколько лет.
Помимо этого, в Областном медицинском центре мобилизационных резервов «Резерв» и Медицинском информационно-аналитическом центре сотрудники проверят соблюдение законодательства в сфере госзакупок и расходы на реализацию региональных и национальных проектов.
Напомним, в 2022 году контрольные мероприятия также будут проведены на кластере «Гора Белая».