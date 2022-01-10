Московский поставщик требует 453 млн с тагильского УВЗ по договорам купли-продажи

Московский поставщик требует 453 млн с тагильского УВЗ по договорам купли-продажи
Московский поставщик требует 453 млн с тагильского УВЗ по договорам купли-продажи
Сегодня, 16:06ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Московская компания «ДелОникс-Групп» обратилась в арбитражный суд Челябинской области с девятью исками к тагильскому УВЗ. Она требует с предприятия 453,07 миллиона рублей по обязательствам по исполнению договоров купли-продажи.

Все иски поданы 7 декабря 2021 года. Первый суд пройдет 26 января 2022 года. Он касается задолженности в 20,8 миллиона рублей. На следующий день будет рассматриваться дело о долге в 34 миллиона рублей. Отмечается, что основной долг по договору поставки составляет 28,1 миллиона рублей, а остальная сумма — это неустойка с 3 апреля по 21 октября. Также в сумму требований входит оплата госпошлины.

31 января челябинский арбитражный суд рассмотрит требование о выплате 30 миллионов рублей долга.

Следующий на 11,6 миллиона рублей. 7,4 миллиона из этой суммы составляет основной долг и еще 4,2 миллиона — это договорная неустойка за период с 4 июня по 21 октября 2021 года. Суд назначен на 1 февраля 2022 года. Еще один суд состоится в эту же дату по долгу в размере 326,3 миллиона рублей.

2 февраля суд будет рассматривать следующее дело, касающееся задолженности в 36,5 миллиона рублей. Еще один суд состоится 16 февраля по долгу в 45,8 миллиона.

Последний иск на 9,4 миллиона рублей. Какие именно предъявляются исковые требования не уточняется. Суд пройдет 28 февраля 2022 года.

ООО «ДелОникс Групп» зарегистрирована в декабре 2019 года в Москве. По данным на конец 2020 года среднесписочная численность персонала составляет 12 человек. Гендиректором компании является Сергей Мелешко.

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