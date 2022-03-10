Каждый день сотрудников мебельных магазинов начинается со сверки цен у поставщиков. За две недели спецоперации и последствий от нее корпусная мебель подорожала на 20-30%, рассказал редакции TagilCity.ru специалист салона «Энтри» в Нижнем Тагиле и менеджер по продажам онлайн-магазина. Мягкая мебель увеличилась в цене на 10 тысяч рублей.
Был диван 60 тысяч, стал 70. Диван стоил 20 тысяч, тоже подорожал на 10 тысяч. Корпусная мебель меньше подорожала, а мягкая мебель сильнее. Я думаю, все зависит от ткани. В корпусе она не участвует, поделился продавец-консультант тагильского подразделения «Много мебели».
Рост стоимости товаров связан с санкциями и курсом валюты. Из отечественных материалов производители используют только ДСП — основу из дерева. Остальные комплектующие — ткань, пленка, пластик и фурнитура — импортного происхождения.
Мебельщики предполагают, что в дальнейшем из-за санкций не смогут закупить зарубежные материалы. Так, при сборке кухонных гарнитуров самой востребованной была фурнитура из Австрии и Германии. Она отличалась долгим сроком эксплуатации и гарантии. Китайские аналоги, отмечают специалисты, уступают не только ценой, но и качеством.
Они не могут работать десятки лет, два-три года поработают, а потом менять, говорит продавец магазина мебельной фурнитуры «Лавка мастера».
Со слов сотрудников салонов, у некоторых комплектующих нет аналогов в странах, которые не ввели санкции против России. Поэтому сейчас ретейлеры скупают остатки со складов поставщиков. Оценить изменения в ассортименте можно будет через месяц.
Помимо материалов подорожают и услуги: проектирование, доставка, установка. Например, сборщик мебели получает процент от кухни, соответственно, чем дороже товар, тем больше начисления сотруднику, пояснил редакции TagilCity.ru специалист салона «Энтри».
Пока что сотрудники мебельных магазинов не ощутили резкий спад спроса у покупателей. Однако часть тагильчан отказывается от предварительного заказа.
Люди приходят, выбирают мебель, потом думают. Мы начинаем обзванивать. Вот эти люди отказываются покупать. Они смотрели диван за 40 тысяч, а через неделю он стоит 45, а потом уже 47,сказал продавец-консультант салона «Много мебели».
Предположить, когда остановится рост цен, мебельщики не смогли: стоимость даже доступной для России китайской фурнитуры зависит от курса валюты.
Ретейлеры надеются, что кто-то увидит в этом кризисе возможность занять освободившиеся ниши, поэтому есть шансы, что на рынке появятся отечественные недорогие аналоги.
Есть и другой выход для тагильчан, которым покупка станет не по карману. Эксперты предполагают, что многие жители начнут покупать не новые, а подержанные товары. На досках объявлений ежедневно появляются десятки предложений о продаже мягкой и корпусной мебели. Следовательно сложность у бизнеса может возникнуть не только из-за логистики, но и выбора тагильчан в пользу бывшей в употреблении мебели.
Будет расцветать рынок вторичной продажи, как в случае с автомобилями. Все страны третьего мира, которые не могут новое покупать, перепродают старое. Латинская Америка, например, сказал экономист Владимир Рожанковский.
В настоящее время власти работают по трем направлениям: пересматривают программы развития бизнеса, ведут переговоры с банками о кредитных обязательствах предпринимателей и пересматривают администрирование, сообщил председатель свердловского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич.
Но природа не терпит пустоты, и мы все равно найдем возможность развиваться дальше, двигаться к нашим целям и решать наши задачи. Мы прорабатываем меры поддержки малого бизнеса по трем направлениям: финансовому, организационному и переговорному, говорит он.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавил, что у России остается ряд стран-партнеров: Китай, Индия, Пакистан, Турция, Мексика и другие.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, за несколько дней до этого власти признали независимость республик ДНР и ЛНР. В ответ ряд стран вводят жесткие санкции против центробанка, крупных организаций и производств, а также высокопоставленных чиновников. Зарубежные компании объявляют об остановке производства и продаж товаров на территории России.