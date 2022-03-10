Есть и другой выход для тагильчан, которым покупка станет не по карману. Эксперты предполагают, что многие жители начнут покупать не новые, а подержанные товары. На досках объявлений ежедневно появляются десятки предложений о продаже мягкой и корпусной мебели. Следовательно сложность у бизнеса может возникнуть не только из-за логистики, но и выбора тагильчан в пользу бывшей в употреблении мебели.