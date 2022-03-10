Наше ДСП, остальное — импорт. Смогут ли тагильчане купить диван и кухню в будущем

Наше ДСП, остальное — импорт. Смогут ли тагильчане купить диван и кухню в будущем
Наше ДСП, остальное — импорт. Смогут ли тагильчане купить диван и кухню в будущем
Сегодня, 16:19ЭкономикаФото: pixabay.com
В новой реальности со стремительным ростом валюты дорожает все — от техники до сахара. И если без «яблочного» телефона жизнь неизменна, то без привычных предметов обихода она затруднительна. Насколько уже подорожала мебель и есть ли на российском рынке импортозамещение без ущерба качеству — в материале TagilCity.ru.

Каждый день всё дороже

Каждый день сотрудников мебельных магазинов начинается со сверки цен у поставщиков. За две недели спецоперации и последствий от нее корпусная мебель подорожала на 20-30%, рассказал редакции TagilCity.ru специалист салона «Энтри» в Нижнем Тагиле и менеджер по продажам онлайн-магазина. Мягкая мебель увеличилась в цене на 10 тысяч рублей.

Был диван 60 тысяч, стал 70. Диван стоил 20 тысяч, тоже подорожал на 10 тысяч. Корпусная мебель меньше подорожала, а мягкая мебель сильнее. Я думаю, все зависит от ткани. В корпусе она не участвует, поделился продавец-консультант тагильского подразделения «Много мебели».

Выше доллар — выше стоимость

Рост стоимости товаров связан с санкциями и курсом валюты. Из отечественных материалов производители используют только ДСП — основу из дерева. Остальные комплектующие — ткань, пленка, пластик и фурнитура — импортного происхождения.

Мебельщики предполагают, что в дальнейшем из-за санкций не смогут закупить зарубежные материалы. Так, при сборке кухонных гарнитуров самой востребованной была фурнитура из Австрии и Германии. Она отличалась долгим сроком эксплуатации и гарантии. Китайские аналоги, отмечают специалисты, уступают не только ценой, но и качеством.

Они не могут работать десятки лет, два-три года поработают, а потом менять, говорит продавец магазина мебельной фурнитуры «Лавка мастера».

Со слов сотрудников салонов, у некоторых комплектующих нет аналогов в странах, которые не ввели санкции против России. Поэтому сейчас ретейлеры скупают остатки со складов поставщиков. Оценить изменения в ассортименте можно будет через месяц.

Помимо материалов подорожают и услуги: проектирование, доставка, установка. Например, сборщик мебели получает процент от кухни, соответственно, чем дороже товар, тем больше начисления сотруднику, пояснил редакции TagilCity.ru специалист салона «Энтри».

Впереди неизвестность

Пока что сотрудники мебельных магазинов не ощутили резкий спад спроса у покупателей. Однако часть тагильчан отказывается от предварительного заказа.

Люди приходят, выбирают мебель, потом думают. Мы начинаем обзванивать. Вот эти люди отказываются покупать. Они смотрели диван за 40 тысяч, а через неделю он стоит 45, а потом уже 47,сказал продавец-консультант салона «Много мебели».

Предположить, когда остановится рост цен, мебельщики не смогли: стоимость даже доступной для России китайской фурнитуры зависит от курса валюты.

Выход есть?

Ретейлеры надеются, что кто-то увидит в этом кризисе возможность занять освободившиеся ниши, поэтому есть шансы, что на рынке появятся отечественные недорогие аналоги.

Есть и другой выход для тагильчан, которым покупка станет не по карману. Эксперты предполагают, что многие жители начнут покупать не новые, а подержанные товары. На досках объявлений ежедневно появляются десятки предложений о продаже мягкой и корпусной мебели. Следовательно сложность у бизнеса может возникнуть не только из-за логистики, но и выбора тагильчан в пользу бывшей в употреблении мебели.

Будет расцветать рынок вторичной продажи, как в случае с автомобилями. Все страны третьего мира, которые не могут новое покупать, перепродают старое. Латинская Америка, например, сказал экономист Владимир Рожанковский.

Меры поддержки от правительства

В настоящее время власти работают по трем направлениям: пересматривают программы развития бизнеса, ведут переговоры с банками о кредитных обязательствах предпринимателей и пересматривают администрирование, сообщил председатель свердловского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич.

Но природа не терпит пустоты, и мы все равно найдем возможность развиваться дальше, двигаться к нашим целям и решать наши задачи. Мы прорабатываем меры поддержки малого бизнеса по трем направлениям: финансовому, организационному и переговорному, говорит он.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавил, что у России остается ряд стран-партнеров: Китай, Индия, Пакистан, Турция, Мексика и другие.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, за несколько дней до этого власти признали независимость республик ДНР и ЛНР. В ответ ряд стран вводят жесткие санкции против центробанка, крупных организаций и производств, а также высокопоставленных чиновников. Зарубежные компании объявляют об остановке производства и продаж товаров на территории России.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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