Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле освободят от уплаты налога на имущество на 2 года

Напомним, УрУЛРЦ им. Тетюхина испытывает финансовые трудности. В 2020 году он остался без квот на операции. 22 сентября 2020 года депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении средств для госпиталя.