Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле освободят от уплаты налога на имущество на 2 года

Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле освободят от уплаты налога на имущество на 2 года

Сегодня, 08:57ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
Госпиталь имени Тетюхина в Нижнем Тагиле будет освобожден от уплаты налога на имущество на 2021–2023 годы, сообщает «Областная газета».

Законодательное собрание Свердловской области продлит льготы по налогу на имущество для отдельных видов организаций. Решение было одобрено комитетом по бюджет, финансам и налогам. Вопрос будет рассмотрен на заседании областного парламента на следующей неделе. Там примут окончательное решение.

В частности, от налога будут освобождены лечебно-профилактические организации, которые вложили средства в оснащение учреждений высокотехнологичным оборудованием. Одним из наиболее крупных получателей льготы является Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина.

Льгота также распространяется и на санаторно-курортные учреждения области. Среди них «Леневка», «Самоцвет» и «Нижние Серги».

Напомним, УрУЛРЦ им. Тетюхина испытывает финансовые трудности. В 2020 году он остался без квот на операции. 22 сентября 2020 года депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении средств для госпиталя.

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