Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле освободят от уплаты налога на имущество на 2 года

Законодательное собрание Свердловской области продлит льготы по налогу на имущество для отдельных видов организаций. Решение было одобрено комитетом по бюджет, финансам и налогам. Вопрос будет рассмотрен на заседании областного парламента на следующей неделе. Там примут окончательное решение.
В частности, от налога будут освобождены лечебно-профилактические организации, которые вложили средства в оснащение учреждений высокотехнологичным оборудованием. Одним из наиболее крупных получателей льготы является Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина.
Льгота также распространяется и на санаторно-курортные учреждения области. Среди них «Леневка», «Самоцвет» и «Нижние Серги».
Напомним, УрУЛРЦ им. Тетюхина испытывает финансовые трудности. В 2020 году он остался без квот на операции. 22 сентября 2020 года депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении средств для госпиталя.