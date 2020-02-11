На заводе Nissan в России из-за коронавируса могут приостановить производство
Сегодня, 09:23ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Завод Nissan в Санкт-Петербурге оказался под угрозой из-за китайского коронавируса, пишут «Новые Известия».
Дело в том, что из-за вируса приостановлена работа завода по производству комплектующих в Китае. Как рассказали «Интерфаксу» представители Nissan, если производство в Китае не начнет работу до середины февраля — это скажется на российском предприятии.
Завод в Санкт-Петербурге работает с 2009 года и выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Полная мощность завода составляет 100 тысяч машин ежегодно.
По последним данным, в России зарегистрировано только два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая. В настоящий момент Россия приостановила турпоток в Китай, при этом перевозка грузов продолжает осуществляться в штатном порядке.
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