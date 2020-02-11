На заводе Nissan в России из-за коронавируса могут приостановить производство

Дело в том, что из-за вируса приостановлена работа завода по производству комплектующих в Китае. Как рассказали «Интерфаксу» представители Nissan, если производство в Китае не начнет работу до середины февраля — это скажется на российском предприятии.

Завод в Санкт-Петербурге работает с 2009 года и выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Полная мощность завода составляет 100 тысяч машин ежегодно.