Все социально значимые продукты подорожали за год в Свердловской области

За период с марта 2021 по март 2022 года больше всего в регионе в цене выросла капуста, по данным Свердловскстата. Цена за килограмм увеличилась на 277,68%, до 87,15 рубля.

Остальные овощи также прибавили в цене. Лук в среднем в магазинах региона стоил 45,71 рубля (+49,32%), картофель — 50,29 рубля (+34,69%), а морковь — 61,04 рубля (+37,33%). Также за указанный период на 84,66% подорожал сахар (до 89,63 рубля), на 25,04% выросла в цене мука (до 54,93 рубля) и на 24,28% соль (до 14,62 рубля). Литр молока в марте 2022 года свердловчане могли приобрести за 62,05 рубля (+19,34%), десяток яиц обходился в 83,23 рубля (+9,47%), а бутылка растительного масла — в 130,29 рубля (+08,72%). По данным статистики, ни один продукт из перечня социально значимых продовольственных товаров первой необходимости не снизился в цене. Также подорожали мясо и рыба, чай и макароны, крупы и хлеб. Напомним, самое дорогое молоко в марте было в Серове — 66,31 рубля, а самое дешевое в Каменске-Уральском — 58,57 рубля. За год цена продукта в регионе возросла в 20 раз. На 20% подорожало молоко за год в Свердловской области

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