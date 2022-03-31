Конфеты, чай, сахар и соль больше всего подорожали за неделю в Свердловской области

Конфеты, чай, сахар и соль больше всего подорожали за неделю в Свердловской области
Конфеты, чай, сахар и соль больше всего подорожали за неделю в Свердловской области
Сегодня, 10:04ЭкономикаФото: 1MI
Овощи, фрукты, конфеты, чай, сахар и соль больше всего подорожали в Свердловской области за неделю с 18 по 25 марта.

Больше всего за неделю в цене набрал лук. За один килограмм его средняя стоимость составляет 40,23 рубля. Это на 25,5% выше, чем на прошлой неделе. Следом за ним идет поваренная соль. За килограмм в среднем продавцы просят 14,6 рубля, что больше на 7,27%.

На 6,92% подорожала белокочанная капуста. Один килограмм теперь в среднем стоит 80,81 рубля. Увеличилась цена маргарина на 6,06%. За килограмм придется отдать в среднем 209,4 рубля.

На 5,15% выросла в цене мука. Средняя стоимость составляет 55,59 рубля за килограмм. Сахар подорожал на 4,29% до 87,83 рубля за килограмм.

За килограмм чая в среднем просят 1114,77 рубля, что на 4,45% выше показателя прошлой недели. До 455,95 рубля за килограмм подорожали мягкие, глазированные шоколадом конфеты. Это выше на 4,97% прошлой недели.

За килограмм свеклы придется заплатить 47,03 рубля (+8,74%), моркови 60,02 рубля (+8,01%), а за бананы 129,26 рубля (+5,88%).

При этом некоторые продукты подешевели. Это питьевое цельное пастеризованное молоко, сосиски, сардельки, куриные яйца и огурцы с помидорами.

Сюжеты:
ЭксклюзивЦены
Материалы по теме:
Свердловская областьэкономикацены
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы