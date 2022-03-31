Конфеты, чай, сахар и соль больше всего подорожали за неделю в Свердловской области

Овощи, фрукты, конфеты, чай, сахар и соль больше всего подорожали в Свердловской области за неделю с 18 по 25 марта.

Больше всего за неделю в цене набрал лук. За один килограмм его средняя стоимость составляет 40,23 рубля. Это на 25,5% выше, чем на прошлой неделе. Следом за ним идет поваренная соль. За килограмм в среднем продавцы просят 14,6 рубля, что больше на 7,27%. На 6,92% подорожала белокочанная капуста. Один килограмм теперь в среднем стоит 80,81 рубля. Увеличилась цена маргарина на 6,06%. За килограмм придется отдать в среднем 209,4 рубля. На 5,15% выросла в цене мука. Средняя стоимость составляет 55,59 рубля за килограмм. Сахар подорожал на 4,29% до 87,83 рубля за килограмм. За килограмм чая в среднем просят 1114,77 рубля, что на 4,45% выше показателя прошлой недели. До 455,95 рубля за килограмм подорожали мягкие, глазированные шоколадом конфеты. Это выше на 4,97% прошлой недели. За килограмм свеклы придется заплатить 47,03 рубля (+8,74%), моркови 60,02 рубля (+8,01%), а за бананы 129,26 рубля (+5,88%). При этом некоторые продукты подешевели. Это питьевое цельное пастеризованное молоко, сосиски, сардельки, куриные яйца и огурцы с помидорами.

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