Новая сторублевая купюра поступит в обращение в следующем году в России

Банк России вводит в обращение новую сторублевую купюру. Банки должны перенастроить свои системы для приема и обработки новой банкноты к 2022-му году.

Для корректной обработки банками новой сторублевой купюры, которую ЦБ планирует ввести в обращение в 2022-м году, потребуется несколько месяцев, заявил ТАСС зампред Банка России Михаил Алексеев. Потребуется несколько месяцев, чтобы финансовые учреждения настроили свое оборудование для приема и обработки новой купюры,сообщил банкир. Новая банкнота получит крупные контрастные цифры, специальные надписи и рельефные метки, которые помогут незрячим россиянам в идентификации купюры. Размер сторублевки останется прежним, общее цветовое решение будет похожим на действующую купюру сейчас. Модернизированная банкнота будет включать в себя такие символы Москвы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа. Напомним, зимой пенсионерка из Екатеринбурга поверила мошенникам и обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца». В Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца»

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