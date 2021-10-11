Новая сторублевая купюра поступит в обращение в следующем году в России

Для корректной обработки банками новой сторублевой купюры, которую ЦБ планирует ввести в обращение в 2022-м году, потребуется несколько месяцев, заявил ТАСС зампред Банка России Михаил Алексеев.
Потребуется несколько месяцев, чтобы финансовые учреждения настроили свое оборудование для приема и обработки новой купюры,сообщил банкир.
Новая банкнота получит крупные контрастные цифры, специальные надписи и рельефные метки, которые помогут незрячим россиянам в идентификации купюры. Размер сторублевки останется прежним, общее цветовое решение будет похожим на действующую купюру сейчас.
Модернизированная банкнота будет включать в себя такие символы Москвы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа.
Напомним, зимой пенсионерка из Екатеринбурга поверила мошенникам и обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца».