Дизайн новых пятитысячных купюр предложил уральский полпред Владимир Якушев

На обновленной купюре «5000 рублей» в рамках масштабного обновления российских банкнот, о котором ранее сообщал Центробанк, появятся достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
Как отметил полпред президента Владимир Якушев, в новом дизайне купюр должен быть отражен весь спектр жизни субъектов Урала.
Мы все помним знаменитые уральские заводы, но Свердловская область — это еще и дом Севастьянова, и Невьянская наклонная башня, заявил Якушев «Известиям».
Он подчеркнул, что недостатка в символах и достопримечательностях в УрФО нет, и остается только выбрать из них.
Напомним, в рамках модернизации российских банкнот Екатеринбург появится на пятитысячной купюре. Как сообщал Центробанк, в обороте обновленные купюры должны появиться через два года.