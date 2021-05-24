Дизайн новых пятитысячных купюр предложил уральский полпред Владимир Якушев

Дизайн новых пятитысячных купюр предложил уральский полпред Владимир Якушев
Дизайн новых пятитысячных купюр предложил уральский полпред Владимир Якушев
Сегодня, 08:54ОбществоФото: pixabay.com
Дизайн новых купюр предложил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, отметив, что в Свердловской области масса достопримечательностей.

На обновленной купюре «5000 рублей» в рамках масштабного обновления российских банкнот, о котором ранее сообщал Центробанк, появятся достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Как отметил полпред президента Владимир Якушев, в новом дизайне купюр должен быть отражен весь спектр жизни субъектов Урала.

Мы все помним знаменитые уральские заводы, но Свердловская область — это еще и дом Севастьянова, и Невьянская наклонная башня, заявил Якушев «Известиям».

Он подчеркнул, что недостатка в символах и достопримечательностях в УрФО нет, и остается только выбрать из них.

Напомним, в рамках модернизации российских банкнот Екатеринбург появится на пятитысячной купюре. Как сообщал Центробанк, в обороте обновленные купюры должны появиться через два года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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