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Проект бюджета Екатеринбурга на 2019 год принят в первом чтении
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект бюджета Екатеринбурга на 2019 год принят в первом чтении

Сегодня, 17:31ЭкономикаФото: pixabay.com
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