Проект бюджета Екатеринбурга на 2019 год принят в первом чтении
Доходы Екатеринбурга в 2019 году составят 40 миллиардов 908 миллионов рублей, расходы – 43 миллиарда рублей, дефицит – 2 миллиарда 2 миллиона рублей (9,4%). Законопроект о бюджете города на 2019 год принят в первом чтении в гордуме Екатеринбурга.
В планах правительства - снизить дефицит бюджета до 6,3 процентов в 2020 году и до 3,6 процентов в 2021 году. При этом, верхний порог муниципального долга будет увеличиваться из года в год и станет больше 4 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. главы финансового департамента Анна Турунцева.
По предварительным данным, уральская столица получит 13 миллиардов рублей от вышестоящих органов власти. Финансовые средства направят на обеспечение и ремонт средних образовательных учреждений, реконструкцию и прокладку новых дорог и дополнительной трамвайной линии к Верхней Пышме.
Роман Ступников, который является представителем коммунистической партии, поинтересовался ростом расходов на 400 миллиардов рублей, а также привлечением коммерческих займов на сумму 634 миллиарда рублей. Турунцева объяснила дополнительные траты обеспечением зарплатой муниципальных служащих, а также расходами на коммунальные услуги и на оплату отдельных программных мероприятий. По ее словам, уральская столица не обязательно будет брать займы, но учесть данный факт в проекте бюджета необходимо. Несмотря на ответ, фракция коммунистов проголосовала против утверждения бюджета.
В планах некоторых чиновников – требовать ко второму чтению проекта внесение средств на строительство детских садов. Об этом сообщила депутат Елена Дерегяна.
По итогам голосования, 29 из 34 представителей городской думы Екатеринбурга проголосовали за принятие бюджета в первом чтении. Второе чтение состоится 25 декабря, проинформировал Znak.com.
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