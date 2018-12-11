Проект бюджета Екатеринбурга на 2019 год принят в первом чтении

В планах правительства - снизить дефицит бюджета до 6,3 процентов в 2020 году и до 3,6 процентов в 2021 году. При этом, верхний порог муниципального долга будет увеличиваться из года в год и станет больше 4 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. главы финансового департамента Анна Турунцева.

По предварительным данным, уральская столица получит 13 миллиардов рублей от вышестоящих органов власти. Финансовые средства направят на обеспечение и ремонт средних образовательных учреждений, реконструкцию и прокладку новых дорог и дополнительной трамвайной линии к Верхней Пышме.

Роман Ступников, который является представителем коммунистической партии, поинтересовался ростом расходов на 400 миллиардов рублей, а также привлечением коммерческих займов на сумму 634 миллиарда рублей. Турунцева объяснила дополнительные траты обеспечением зарплатой муниципальных служащих, а также расходами на коммунальные услуги и на оплату отдельных программных мероприятий. По ее словам, уральская столица не обязательно будет брать займы, но учесть данный факт в проекте бюджета необходимо. Несмотря на ответ, фракция коммунистов проголосовала против утверждения бюджета.

В планах некоторых чиновников – требовать ко второму чтению проекта внесение средств на строительство детских садов. Об этом сообщила депутат Елена Дерегяна.