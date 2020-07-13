Свердловские власти планируют уменьшить налоговую нагрузку на бизнес на 23 млн в год

Документ был разработан региональным правительством. Согласно ему, предлагается распространить льготную налоговую ставку в 1% на книгоиздание и СМИ, в том числе издание газет, деятельность телевидения, радиовещания и сетевых изданий, если объектом налогообложения являются доходы. Кроме того, уменьшены требования к уровню средней зарплаты за месяц для компаний, которые могут применять ставку налога в 1%. Если раньше условием была выплата зарплаты в размере не менее 50% от средней зарплаты в регионе, то будет достаточно 40%.