Свердловские власти планируют уменьшить налоговую нагрузку на бизнес на 23 млн в год
Законодательное собрание Свердловской области планирует расширить список предпринимателей, которым будут предоставляться налоговые льготы при работе УСН. В результате местный и региональный бюджеты недополучат 23,7 миллиона в год, пишет Znak.
Соответствующий законопроект будет рассмотрен региональным парламентом на ближайшем заседании, которое состоится 21 июля.
Документ был разработан региональным правительством. Согласно ему, предлагается распространить льготную налоговую ставку в 1% на книгоиздание и СМИ, в том числе издание газет, деятельность телевидения, радиовещания и сетевых изданий, если объектом налогообложения являются доходы. Кроме того, уменьшены требования к уровню средней зарплаты за месяц для компаний, которые могут применять ставку налога в 1%. Если раньше условием была выплата зарплаты в размере не менее 50% от средней зарплаты в регионе, то будет достаточно 40%.
Кроме того, законодатели установят ставку налога в 4% на доход аптек и магазинов по продаже обуви.
Согласно расчетам правительства, в общей сложности региональным бюджетом будет недополучено около 16,6 миллионов рублей, а городскими — около 7,1 миллионов рублей. Так, общая сумма выпадающих доходов составит около 23,7 миллионов рублей.