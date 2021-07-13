Численность льгот по патентной системе увеличилась в 2,6 раза в Свердловской области

Количество ИП, воспользовавшихся налоговыми каникулами по патентной системе налогообложения, за 2020 год увеличилось в 2,6 раза — с 523 до 1353.

С 2016 по 2020 годы действовал закон о предоставлении 0% ставки по патентной системе налогообложения для впервые зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей. За эти пять лет льготой воспользовались 3,2 тысячи предпринимателей. Перечень видов деятельности, для которых доступна льгота, увеличился с 21 до 58 пунктов, сообщает «Коммерсантъ». Самыми популярными услугами является производство монтажных, электромонтажных, сантехнических и сварочных работ. Эта доля составила 23% от общего количества предпринимателей. По словам министра экономики региона Дениса Мамонтова, к 2019-2020 годам вторым по популярности стал вид деятельности «Проведение занятий по физической культуре и спорту». В 2016 году он не входил в пятёрку популярных. Теперь в структуре предпринимательства занимает 19% Также Мамонтов добавил, что среди наиболее востребованных видов деятельности есть ещё ремонт жилья, парикмахерские и прочие услуги. По данным министерства экономического развития РФ, предпринимательская активность в основном распределяется между крупными городами Свердловской области: 54% занимает Екатеринбург, 8% — Нижний Тагил и 3% — Каменск-Уральский. На всю остальную область приходится 9%. Кроме того, Мамонтов сообщил, что использование налоговых каникул обеспечило не только комфортные условия для бизнеса, но и привлечение наёмных работников. За прошедший год было впервые трудоустроено 795 человек — на 41% больше, чем в 2016 году. Общее количество привлечённых наёмных работников за 5 лет составило более 2 тысяч человек. Минеева дала комментарий о возобновлении субсидий бизнесу

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