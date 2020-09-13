УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит 13 миллионов рублей за экспертизу промбезопасности

Согласно техническому заданию, исполнитель должен провести в цехах предприятия экспертизу трубопроводов, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением трубопроводов пара и горячей воды, а также подведомственного химическому надзору Ростехнадзора оборудования.
На выполнение работ дается 15 месяцев со дня подписания договора.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 18 сентября.
В конце июня АО «РТ-пожарная безопасность» искало подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ систем автоматической пожарной сигнализации и тушения в цехах УВЗ. Стоимость контракта составила 17 миллионов рублей. Работы запланированы с целью предотвращения возможных аварий и других ЧС природного или техногенного характера.