УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит 13 миллионов рублей за экспертизу промбезопасности

В Нижнем Тагиле АО «НПК-Уралвагонзавод» ищет подрядчика для выполнения экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования. Стоимость контракта 13 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен провести в цехах предприятия экспертизу трубопроводов, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением трубопроводов пара и горячей воды, а также подведомственного химическому надзору Ростехнадзора оборудования. На выполнение работ дается 15 месяцев со дня подписания договора. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 18 сентября. В конце июня АО «РТ-пожарная безопасность» искало подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ систем автоматической пожарной сигнализации и тушения в цехах УВЗ. Стоимость контракта составила 17 миллионов рублей. Работы запланированы с целью предотвращения возможных аварий и других ЧС природного или техногенного характера. Для предотвращения угрозы возгорания на УВЗ потребуется 17 миллионов рублей

