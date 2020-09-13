УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит 13 миллионов рублей за экспертизу промбезопасности

УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит 13 миллионов рублей за экспертизу промбезопасности

Сегодня, 15:30ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле АО «НПК-Уралвагонзавод» ищет подрядчика для выполнения экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования. Стоимость контракта 13 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен провести в цехах предприятия экспертизу трубопроводов, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением трубопроводов пара и горячей воды, а также подведомственного химическому надзору Ростехнадзора оборудования.

На выполнение работ дается 15 месяцев со дня подписания договора.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 18 сентября.

В конце июня АО «РТ-пожарная безопасность» искало подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ систем автоматической пожарной сигнализации и тушения в цехах УВЗ. Стоимость контракта составила 17 миллионов рублей. Работы запланированы с целью предотвращения возможных аварий и других ЧС природного или техногенного характера.

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