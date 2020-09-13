УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит 13 миллионов рублей за экспертизу промбезопасности

В конце июня АО «РТ-пожарная безопасность» искало подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ систем автоматической пожарной сигнализации и тушения в цехах УВЗ. Стоимость контракта составила 17 миллионов рублей. Работы запланированы с целью предотвращения возможных аварий и других ЧС природного или техногенного характера.