В Нижнем Тагиле снова подорожало молоко

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В Нижнем Тагиле стоимость молока, по сравнению с предыдущим месяцем выросла. Об этом сообщает Свердловскстат.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в Свердловской области, стоимость молока в апреле 2020 года повысилась на 0,22 рубля за литр.
В марте средняя цена на молоко в Свердловской области составила 51,39 рубль за литр, а в апреле эта сумма возросла до 51,61 рубля. В Екатеринбурге стоимость увеличилась с 52,14 до 52,68 рублей, в Каменске-Уральском — с 49,93 до 50,21 рубля, в Первоуральске — с 45,56 до 46,11 руб, а в Серове — с 51,94 до 51,08 руб.
В Нижнем Тагиле при этом показатель уменьшился с 54,94 до 54,74 рублей.
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