В Нижнем Тагиле снова подорожало молоко

В марте средняя цена на молоко в Свердловской области составила 51,39 рубль за литр, а в апреле эта сумма возросла до 51,61 рубля. В Екатеринбурге стоимость увеличилась с 52,14 до 52,68 рублей, в Каменске-Уральском — с 49,93 до 50,21 рубля, в Первоуральске — с 45,56 до 46,11 руб, а в Серове — с 51,94 до 51,08 руб.