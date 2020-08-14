Бизнесмены Екатеринбурга рассказали, почему пора открывать рестораны

Запрет на открытие залов внутри ресторанов и кафе не имеет под собой даже логический оснований. В самолётах и автобусах люби сидят рядом друг с другом, в фитнес-центрах занимаются, ездят в общественном транспорте и точно также контактируют друг с другом. А летние кафе с крытыми верандами? Это тот же самый зал ресторана, почему нельзя открыть заведения полноценно? дает комментарий маркетолог Евгений Кексин.