Бизнесмены Екатеринбурга рассказали, почему пора открывать рестораны

Владельцы ресторанного бизнеса Екатеринбурга поделились причинами, по которым властям следует немедленно открыть, пишет E1.

Погода в Свердловской области становится всё прохладнее. Температура воздуха не способствует желанию людей посетить летние кафе. Люди не хотят мерзнуть. Из-за этого падают доходы летних кафе. Запрет на открытие залов внутри ресторанов и кафе не имеет под собой даже логический оснований. В самолётах и автобусах люби сидят рядом друг с другом, в фитнес-центрах занимаются, ездят в общественном транспорте и точно также контактируют друг с другом. А летние кафе с крытыми верандами? Это тот же самый зал ресторана, почему нельзя открыть заведения полноценно? дает комментарий маркетолог Евгений Кексин. Евгений в Instagram призвал владельцев кафе попросить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева открыть заведения. Область общественного питания пострадала сильнее других. Сейчас наша выручка зависит целиком от погоды, говорит руководитель сети «Поль Бейкери» Анна Катаржина. Совладелец баров Shelest и «Черный лис» Игорь Дзюба высказывает негодование, что во многих других регионах страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Свердловской области, уже разрешили открыться ресторанам. Наши залы уже готовы для посетителей. Ждём только разрешения, непонятно почему везде уже всё открыто, а нам не разрешают. Погода ухудшается, люди не хотят замерзать на улице в летних кафе, удивляется Игорь Дзюба. Ресторанам разрешили взять беспроцентный кредит до конца лета, но отдавать его нет возможности. Владельцам не хватает средств даже выплатить зарплаты сотрудникам. Директор ресторана «Барборис» Олег Ананьев считает, что разрешив взять кредит, власти ведут бизнес к банкротству. Кредиты мы взяли, а платить чем? Сотрудники тоже устали сидеть без работы. Кто-то ушел. По моим данным сейчас 80% ресторанов всё еще закрыты. В чём логика? Еще как-то держатся заведения с крытыми верандами, кафе, которые пользуются выносными столиками не видят прибыли, говорит Олег. Недавно бизнесмены направили письмо властям с требованием открыть заведения. Владельцы пригрозили, что в ином случае им придется закрыться насовсем. Рестораны Екатеринбурга выставили ультиматум властям

