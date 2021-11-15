42,3 млн планируется потратить за 1,5 года на содержание тагильских кладбищ

42,3 млн планируется потратить за 1,5 года на содержание тагильских кладбищ
42,3 млн планируется потратить за 1,5 года на содержание тагильских кладбищ
Сегодня, 17:03ЭкономикаФото: 1MI
Аукцион на 42,3 миллиона рублей на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле объявила администрация города. Услуги необходимо оказывать с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

Подрядчику нужно будет поддерживать порядок на следующих объектах Нижнего Тагила:

  • Кладбище «Висимское» на улице Трудовая;
  • Кладбище «Пихтовые горы»;
  • Кладбище «Центральное» и Мемориал Славы на улице Краснознаменная, 140;
  • Кладбище «Южное» на Старателе;
  • Кладбище «Северное» в микрорайоне Рудник;
  • Кладбище «Юго-Западное» в микрорайоне Горбуново;
  • Кладбище микрорайона Ключики в районе улице Седова;
  • Кладбище в жилом районе Фотеево;
  • Кладбища в поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, селах Елизаветинское, Верхняя Ослянка, Серебрянка, Сулем, а также деревнях Захаровка, Заречная и Баронская.

В перечень работ входят скос травы и уборка мусора с территории общего пользования, вырубка аварийных деревьев, очистка дорог от снега и грейдирование, а также посадка цветов и уход за ними на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное».

Кроме того, подрядчику нужно заключить договор на вывоз отходов I–IV классов опасности с региональным оператором. Всего для сбора мусора на кладбищах необходимо установить 26 бункеров объемом восемь кубических метров.

Еженедельно подрядчик вместе с представителем администрации Нижнего Тагила должен объезжать и осматривать территории. В случае обнаружения дефектов по оказанным услугам, они должны быть устранены в течение двух дней.

Контракт будет действовать с момента заключения сторонами до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 ноября 2021 года.

Напомним, жители Рудника в Нижнем Тагиле пожаловались на массовое хищение оградок с могил на кладбище. Однако в полиции сообщили, что заявлений по этому поводу не поступало, по факту будет организована проверка.

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