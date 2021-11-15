42,3 млн планируется потратить за 1,5 года на содержание тагильских кладбищ

Аукцион на 42,3 миллиона рублей на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле объявила администрация города. Услуги необходимо оказывать с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

Подрядчику нужно будет поддерживать порядок на следующих объектах Нижнего Тагила: Кладбище «Висимское» на улице Трудовая;

Кладбище «Пихтовые горы»;

Кладбище «Центральное» и Мемориал Славы на улице Краснознаменная, 140;

Кладбище «Южное» на Старателе;

Кладбище «Северное» в микрорайоне Рудник;

Кладбище «Юго-Западное» в микрорайоне Горбуново;

Кладбище микрорайона Ключики в районе улице Седова;

Кладбище в жилом районе Фотеево;

Кладбища в поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, селах Елизаветинское, Верхняя Ослянка , Серебрянка, Сулем, а также деревнях Захаровка, Заречная и Баронская. В перечень работ входят скос травы и уборка мусора с территории общего пользования, вырубка аварийных деревьев, очистка дорог от снега и грейдирование, а также посадка цветов и уход за ними на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное». Кроме того, подрядчику нужно заключить договор на вывоз отходов I–IV классов опасности с региональным оператором. Всего для сбора мусора на кладбищах необходимо установить 26 бункеров объемом восемь кубических метров. Еженедельно подрядчик вместе с представителем администрации Нижнего Тагила должен объезжать и осматривать территории. В случае обнаружения дефектов по оказанным услугам, они должны быть устранены в течение двух дней. Контракт будет действовать с момента заключения сторонами до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 ноября 2021 года. Напомним, жители Рудника в Нижнем Тагиле пожаловались на массовое хищение оградок с могил на кладбище. Однако в полиции сообщили, что заявлений по этому поводу не поступало, по факту будет организована проверка. О массовых хищениях оградок с могил на кладбище сообщили жители Нижнего Тагила

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