Цены на новостройки вырастут в Свердловской области в 2019 году

После изменений в законодательстве РФ, связанных с постепенным отказом от долевого строителя, некоторые компании прекратят свою работу. Уменьшение конкуренции позволит поднять цену на строительство жилых зданий. Второй фактор, способствующий увеличению стоимости, - ведение счетов-эскроу и банковского сопровождения. Данные нововведения приведут к повышению цен на 5-6%, об этом сказал гендиректор компании «Синара-девелопмент» Тимур Уфимцев. Руководитель также заявил, что повышение произойдет из-за роста НДС, инфляции и увеличения администрирования строительных компаний.

По словам Уфимцева, точного показателя нет, но некоторые компании говорят о 10%, а другие заявляют баснословное число.

Цена будет расти настолько, насколько позволит покупательская способность, сказал исполнительный директор ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Безусловно, подорожание жилья невыгодно для застройщиков, так как это приведет к уменьшению количества продаж, об этом сообщил министр строительства региона Михаил Волков.