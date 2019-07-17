Эксперты назвали дату обвала рубля

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По версии валютного стратега Bank Polski Ярослава Косатого, рубль обвалится 26 июля, сообщает Газета.ру.
В этот день состоится заседание совета директоров Центробанка, на котором регулятор может понизить ставку. Рубль же обвалится после снижения ставки ЦБ.
Таким образом, по мнению эксперта, доллар будет стоить 69 рублей.
Данный прогноз поддержал и эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.
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