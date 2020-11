Средняя зарплата жителей Свердловской области к концу 2021 года вырастет на 1,7 тысячи рублей до 43,7 тысячи рублей. Такой прогноз озвучил губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании регионального Законодательного собрания. Средняя зарплата жителей Свердловской области к концу 2021 года вырастет на 1,7 тысячи руб

По словам главы региона, за восемь месяцев 2020 года средняя зарплата за месяц составляла почти 42 тысячи рублей, что на 5% больше того же периода прошлого года. Куйвашев заявил, что предполагается после нормализации эпидемиологической обстановки, будет обеспечена положительная динамика макроэкономических показателей. Напомним, в рамках того же доклада Куйвашев дал прогноз по снижению уровня безработицы. Как ожидают власти, за год этот показатель уменьшится в три раза. Евгений Куйвашев: «В 2021 году уровень безработицы в регионе сократится в три раза»

