Мишустин поручил внести законопроект о моратории на подачу заявлений о банкротстве

Также он поручил ускорить согласование и внесение в правительство законопроекта, которым вводится реструктуризация долгов организаций, и доработать ко второму чтению поправки об упрощенной бесплатной процедуре урегулирования долгов для граждан, имеющих низкие доходы.

Органам государственной власти, Центробанку и ФНС Мишустин поручил приостановить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве в отношении компаний, имеющих задолженности перед бюджетом и банками.

Кроме того, ФНС должна предоставить «налоговые каникулы» по уплате налогов и страховых взносов, срок оплаты которых установлен до 1 мая 2020 года. Данное поручение распространяется на тех налогоплательщиков, которые работают в области туризма и авиаперевозок.

Ранее правительством был подготовлен план поддержки экономики из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что будет создан антикризисный фонд до 300 миллиардов рублей. Кроме того, правительство готово предоставлять госгарантии и увеличивать льготное кредитование бизнеса.

В России в связи с распространением коронавируса отменены крупные мероприятия. Ранее стало известно об отмене «Евровидения-2020». Всего в стране насчитывается 147 случаев заражения.