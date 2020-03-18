В России из-за коронавируса суды ввели ограничения на рассмотрение дел

Документы в суды рекомендуется направлять посредством интернета через онлайн-приемные судов, либо направлять по почте.

Согласно постановлению, в период с 19 марта по 10 апреля судами будут рассматриваться только те дела, которые носят безотлагательный характер, к примеру, об избрании или продлении меры пресечения. То есть, будут решаться только вопросы об арестах подсудимых или подследственных. Более того, будут рассматриваться и другие дела. Также суды будут выдавать судебные приказы и рассматривать дела в порядке упрощенного производства.

По возможности рекомендуется проводить заседания по видеоконференции. Доступ в суд гражданам, не являющимися участниками дела, предписано ограничить. Все судьи и другие сотрудники учреждений должны самоизолироваться при первых признаках заболевания.

На данный момент в России принимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Отменены крупные спортивные мероприятия международного уровня и внутрироссийские. По приказу Минкульта на время приостановлена работа театров, цирков и других учреждений. Школы и другие учебные заведения рекомендовано перевести на дистанционное обучение.

В России, по последним данным, зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших по всему миру превышает 200 тысяч человек, восемь тысяч из них умерли. Выздоровели 82 тысячи пациентов.