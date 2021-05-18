На 60% выполнен план посева в Свердловской области

На 18 мая посев в Свердловской области выполнен на 60%. Движение происходит в графике, написал на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Посевные площади в регионе сохранены в полном объеме. В условиях хорошей погоды мы рассчитываем на богатый урожай, написал Евгений Куйвашев. В 2020 году из-за засуха и коронавирусные ограничения сказались на урожайности. Глава региона провел встречу с аграриями и обсудил проблемы. Планируется оказать им помощь, так как от этого напрямую зависит наличие продуктов в магазинах. Также глава региона отметил, что ведутся переговоры с крупными торговыми сетями. Планируется сдерживать цены на определенном уровне и расширять ассортимент. Речь идёт о 12 основных продуктах, в том числе хлебе, молоке, масле и подобным товарам. Евгений Куйвашев подчеркнул, что будет следить за данным вопросом. Напомним, 30 апреля сообщалось, как Евгений Куйвашев возмутился ценами на продукцию уральских производителей. В частности, губернатор выразил недовольство ценами на молоко, которое покупают у поставщика по 32 рубля, а продают по 50. Глава региона пообещал разобраться с данным вопросом. «Так дело не пойдет»: Куйвашева возмутили цены на продукцию уральских производителей

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