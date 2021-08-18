Из-за засухи более 3 млрд рублей потеряет Свердловская область

Глава региона отметил, что самые большие потери урожая, в том числе кормовой базы для молочного стада, произошли в южных районах региона. По словам Куйвашева, свердловское министерство АПК компенсирует часть потерь, в данный момент уже просчитаны объемы и стоимость закупки кормов, пишет Е1.