Губернатор Свердловской области подписал с РЖД соглашение о развитии инфраструктуры

Транспортно-логистический центр «Екатеринбург» в районе ж/д станции «Седельниково», грузовой двор на станции «Гипсовая», а также сеть ж/д путей, соединяющих отдаленные районы уральской столицы,сообщает губернатор Евгений Куйвашев

Кроме того, планируется введение новых внутригородских маршрутов. Маршрут «Юго-Западный обход» — через микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, Визовый и парк развлечений DreamWork, и маршрут «Новокольцовский», проходящий через Екатеринбург-ЭКСПО, аэропорт Кольцово, объекты проведения Универсиады и «Сима-Ленд».