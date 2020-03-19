Губернатор Свердловской области подписал с РЖД соглашение о развитии инфраструктуры
Сегодня, 11:43ЭкономикаФото: pixabay
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Губернатором Свердловской области Евгенем Куйвашевым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым подписано соглашение о сотрудничестве региона и РЖД, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Соглашение направлено на развитие транспортных инфраструктурных проектов, таких как:
Транспортно-логистический центр «Екатеринбург» в районе ж/д станции «Седельниково», грузовой двор на станции «Гипсовая», а также сеть ж/д путей, соединяющих отдаленные районы уральской столицы,сообщает губернатор Евгений Куйвашев
Кроме того, планируется введение новых внутригородских маршрутов. Маршрут «Юго-Западный обход» — через микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, Визовый и парк развлечений DreamWork, и маршрут «Новокольцовский», проходящий через Екатеринбург-ЭКСПО, аэропорт Кольцово, объекты проведения Универсиады и «Сима-Ленд».
Также планируется запуск на маршруты скоростных поездов «Ласточка».
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