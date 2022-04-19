Комплекс из 5 зданий обанкротившегося «Уралтрансбанка» продается в Нижнем Тагиле

В частности, продается производственно-складское помещение на Восточном шоссе, 18. Он насчитывает пять зданий. Их общая площадь составляет почти 17 тысяч квадратных метров — это административно-бытовой комплекс, корпус бытовых услуг, шиферный цех с компрессорной, склад асбеста и отстойник рекуперационных вод.
Начальная стоимость составляет 41,7 миллиона рублей.
Напомним, ПАО «Уралтрансбанк» лишился лицензии осенью 2018 года. Тогда же суд признал компанию банкротом. В реестре требований кредиторов сумма значится в 7,87 млрд рублей.