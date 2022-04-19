Комплекс из 5 зданий обанкротившегося «Уралтрансбанка» продается в Нижнем Тагиле

В частности, продается производственно-складское помещение на Восточном шоссе, 18. Он насчитывает пять зданий. Их общая площадь составляет почти 17 тысяч квадратных метров — это административно-бытовой комплекс, корпус бытовых услуг, шиферный цех с компрессорной, склад асбеста и отстойник рекуперационных вод.