Стали известны самые богатые директора спортшкол в Нижнем Тагиле

Сергей Кутемов получил доход за 2021 год 5,7 миллиона рублей. В собственности у него имеется четыре земельных участка. Три из них площадями 827, 560 и 660 квадратных метров находятся у него в собственности. Еще один участок имеет площадь свыше тысячи квадратных метров. Им он владеет напополам с супругой. Кроме того, у Кутемова в собственности находятся жилой дом, квартира, дача и нежилое помещение. Ездит директор на «ВАЗ-21011» и Nissan X-Trail.