Стали известны самые богатые директора спортшкол в Нижнем Тагиле

Сергей Кутемов получил доход за 2021 год 5,7 миллиона рублей. В собственности у него имеется четыре земельных участка. Три из них площадями 827, 560 и 660 квадратных метров находятся у него в собственности. Еще один участок имеет площадь свыше тысячи квадратных метров. Им он владеет напополам с супругой. Кроме того, у Кутемова в собственности находятся жилой дом, квартира, дача и нежилое помещение. Ездит директор на «ВАЗ-21011» и Nissan X-Trail.
Супруга Кутемова за 2021 год получила доход 192 тысячи рублей. В ее собственности находится квартира и гаражный бокс. Еще одной в одной квартире жена директора владеет 2/3 площади.
У пары есть двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет 1/6 доли в квартире. Остальные площади, которые принадлежат родителям, согласно декларации, находятся у них в пользовании.
На втором месте по доходам находится директор спортшколы «Высокогорец» Герман Конев. За 2021 год он задекларировал почти 3,7 миллиона рублей. Он владеет гаражом 18,4 квадратных метра и пользуется земельным участком в 18,4 квадратных метра и квартирой площадью 51,7 квадратных метра. У него имеется несовершеннолетний ребенок.
На третье место попала директор спортшколы «Тагилстрой» Светлана Блюденова. Ее доход составил 2,4 миллиона рублей. У нее в совместном владении находится квартира и автомобиль Audi A3. У супруга Блюденовой в декларации значится доход 1,1 миллиона рублей. В его собственности находится участок земли площадью почти 2,3 тысячи квадратных метра и автомобиль LDV Maxus.
Свыше двух миллионов задекларировали также директора спортивной базы «Спартак» Алексей Тюрин и школы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров.
Восемь директоров получили доходы от одного до двух миллионов рублей. Оставшиеся десять получили менее одного миллиона рублей.
Напомним, в апреле 2022 года свои доходы за предыдущий год раскрыли депутаты городской думы, а также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он задекларировал 2,13 миллиона рублей. А самыми богатыми депутатами гордумы стали Никита Беркутов — 1 место, Гаджи Абдулов — 2 место, Денис Корякин — 3 место.