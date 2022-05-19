Стали известны самые богатые директора спортшкол в Нижнем Тагиле

Стали известны самые богатые директора спортшкол в Нижнем Тагиле
Стали известны самые богатые директора спортшкол в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:13ЭкономикаФото: 1MI
Директора спортивных школ отчитались о своих доходах за 2021 год. Наибольшие суммы задекларировали руководители спортшколы «Юность» Сергей Кутемов, «Высокогорец» Герман Конев и «Тагилстрой» Светлана Блюденова.

Сергей Кутемов получил доход за 2021 год 5,7 миллиона рублей. В собственности у него имеется четыре земельных участка. Три из них площадями 827, 560 и 660 квадратных метров находятся у него в собственности. Еще один участок имеет площадь свыше тысячи квадратных метров. Им он владеет напополам с супругой. Кроме того, у Кутемова в собственности находятся жилой дом, квартира, дача и нежилое помещение. Ездит директор на «ВАЗ-21011» и Nissan X-Trail.

Супруга Кутемова за 2021 год получила доход 192 тысячи рублей. В ее собственности находится квартира и гаражный бокс. Еще одной в одной квартире жена директора владеет 2/3 площади.

У пары есть двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет 1/6 доли в квартире. Остальные площади, которые принадлежат родителям, согласно декларации, находятся у них в пользовании.

На втором месте по доходам находится директор спортшколы «Высокогорец» Герман Конев. За 2021 год он задекларировал почти 3,7 миллиона рублей. Он владеет гаражом 18,4 квадратных метра и пользуется земельным участком в 18,4 квадратных метра и квартирой площадью 51,7 квадратных метра. У него имеется несовершеннолетний ребенок.

На третье место попала директор спортшколы «Тагилстрой» Светлана Блюденова. Ее доход составил 2,4 миллиона рублей. У нее в совместном владении находится квартира и автомобиль Audi A3. У супруга Блюденовой в декларации значится доход 1,1 миллиона рублей. В его собственности находится участок земли площадью почти 2,3 тысячи квадратных метра и автомобиль LDV Maxus.

Свыше двух миллионов задекларировали также директора спортивной базы «Спартак» Алексей Тюрин и школы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров.

Восемь директоров получили доходы от одного до двух миллионов рублей. Оставшиеся десять получили менее одного миллиона рублей.

Напомним, в апреле 2022 года свои доходы за предыдущий год раскрыли депутаты городской думы, а также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он задекларировал 2,13 миллиона рублей. А самыми богатыми депутатами гордумы стали Никита Беркутов — 1 место, Гаджи Абдулов — 2 место, Денис Корякин — 3 место.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
школаДиректордоходНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы