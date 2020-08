В Нижнем Тагиле ремонт коллектора на улице Зари обойдется в 2,3 миллиона рублей

Ремонт коллектора на улице Зари и проспекте Вагоностроителей, из-за разрушения которого произошел обвал грунта, обойдется в 2,3 миллиона рублей. Работы выполняет «Водоканал-НТ».

Согласно условиям договора, ремонтные работы должны быть выполнены до 29 августа. Напомним, 14 августа из-за провала грунта на улице Зари было остановлено движение трамваев. Оперативно выполнить работы не позволяли дожди. Сроки ремонта продлили до 20 августа. В ходе работ выяснилось, что старая канализационная труба полностью пришла в негодность. Ее планируется заменить на пластиковую. При этом работы осложняются глубиной залегания проложенных коммуникаций. Труба находится почти в пяти метрах под землей. В Нижнем Тагиле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой провалился грунт 10 Photos На Вагонке в Нижнем Тагиле идут работы по устранению коммунальной аварии, произошедшую вчера на перекрёстке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. О

