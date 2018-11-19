Высокий кредитный рейтинг впервые присвоен Свердловской области

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Свердловской области кредитный рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAA-, прогноз «стабильный», и рейтинги выпусков облигаций на уровне ruAA-. Данные отметки говорят об экономическом развития региона.

По словам министра экономики и территориального развития Александра Ковальчика, данный показатель в кредитном рейтинге благоприятствует эмиссии гособлигаций, раскрывает и подтверждает объективные финансовые возможности региона, стимулирует его инвестиционную привлекательность.

По итогам 2017 года объем региональной валовой продукции составил 2,1 трлн рублей, что на 5,6% превышает показатели 2016 года. В капитал было инвестировано 303 млрд рублей. Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за последние три года составило 15,6%, сообщает ЕАН.