Прокуратура отозвала иск к подрядчику «Маяка» за нарушения при сносе здания ПРОМЭКТа

В Октябрьском районном суде планировалось рассмотрение иска, поданного прокуратурой к ГУП «Инвестстрой». Претензии заключались к сносу здания ПРОМЭКТа, расположенного в центре Екатеринбурга.
В прокуратуре посчитали, что подрядчик не организовал специальный въезд с воротами, охрану, бытовки, ограждения, установку для мытья колес и строительные леса, пишет 66.RU. На прошедшей недели судом было удовлетворено ходатайство прокуратуры до вынесения решения суда. Демонтаж здания был формально прекращен. В отношении «ГУП «Инвестстрой» возбуждено дело по части 1 статьи 9.4 КоАП «Нарушение обязательных требований в области строительства».
Однако на заседании 20 февраля представителем прокуратуры иск был отозван. Ходатайство было удовлетворено судом.
Напомним, здание ПРОМЭКТа начали сносить в новогодние каникулы. Однако против этого выступали защитники исторического наследия, так как они считают здание памятником конструктивизма. На освобожденном месте застройщик планировал возвести два жилых 25-этажных дома. Однако в результате оказалось, что сделать этого нельзя. Кроме того, в ходе сноса здания были выявлены нарушения процесса.