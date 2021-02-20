Прокуратура отозвала иск к подрядчику «Маяка» за нарушения при сносе здания ПРОМЭКТа

Напомним, здание ПРОМЭКТа начали сносить в новогодние каникулы. Однако против этого выступали защитники исторического наследия, так как они считают здание памятником конструктивизма. На освобожденном месте застройщик планировал возвести два жилых 25-этажных дома. Однако в результате оказалось, что сделать этого нельзя. Кроме того, в ходе сноса здания были выявлены нарушения процесса.