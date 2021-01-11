В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту сноса здания ПРОМЭКТа

Напомним, подрядчик начал снос здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, несмотря на рекомендацию мэрии дождаться исторической и культурной оценки здания. Общественники обратились к полпреду УрФО с просьбой проверить законность сноса. Затем у здания обрушилась стена, упав на проезжую часть и киоск. В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.