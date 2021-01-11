В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту сноса здания ПРОМЭКТа

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту сноса здания ПРОМЭКТа

Сегодня, 18:10ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге проверит снос и обрушение стены здания ПРОМЭКТа на улице Декабристов, сообщает пресс-служба ведомства.

К прокурорской проверке привлекли сотрудников Департамента государственного жилищного строительства и стройнадзора Свердловской области.

Прокуроры провели выезды к месту сноса, запросили документы у подрядчика — ООО «ГУП Инвестстрой», который непосредственно занимался сносом, а также у ООО «Корпорация «Маяк» и ООО «ГУП Инвестстрой».

В ходе проверки будет дана правовая оценка. По результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, подрядчик начал снос здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, несмотря на рекомендацию мэрии дождаться исторической и культурной оценки здания. Общественники обратились к полпреду УрФО с просьбой проверить законность сноса. Затем у здания обрушилась стена, упав на проезжую часть и киоск. В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

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