Землю на Муринских прудах изъяла у «Уралстроймонтажа» мэрия Нижнего Тагила

Согласно материалам дела, администрация Нижнего Тагила обратилась в суд с иском к ООО «Уралстроймонтаж» об изъятии объекта незавершенного строительства. Земельный участок предоставлялся ответчику для завершения строительства на три года: с 18 июля 2017 года по 18 июля 2020 года. Тогда объект застройки был готов на 5%.