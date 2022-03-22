Яхта уральского олигарха Дмитрия Пумпянского задержана на Гибралтаре

Яхта уральского олигарха Дмитрия Пумпянского задержана на Гибралтаре
Яхта уральского олигарха Дмитрия Пумпянского задержана на Гибралтаре
Сегодня, 14:23ЭкономикаФото: 1MI
Яхта уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского задержана правительством Гибралтара. Ее стоимость составляет 70 миллионов долларов.

Причиной стало якобы требование некоего международного банка., а суть претензий не уточняется, сообщает издание Forbes.

Правительство Гибралтара заявляет, что яхта Axioma прибыла в пост после запроса разрешения. Верховный суд подтвердил, что транспорт должен быть арестован по требованию банка. Теперь ожидаются дальнейшие распоряжения, отмечает правительство.

Напомним, Дмитрий Пумпянский входил в сотню самых богатых российских бизнесменов. Он был председателем совета директоров Трубной металлургической компании, владельцем и президентом группы «Синара».

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