Инвестпроекты Свердловской области привлекли в 2018 году более 1,2 триллиона

Цель госвласти и органов местного самоуправления – реализация инвестпроектов промышленной, социальной и инфраструктурной сфер. Об этом сказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

В 2018 году перечень региона включает в себя 63 проекта: в металлургии, жилищном строительстве, соцсфере, энергетике, транспортно-логистическом комплексе, АПК, переработке отходов производства и специальной инфраструктуре. Об этом проинформировала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Она также сообщила, что на реализацию проектов госпрограмм были задействованы финансы из федерального бюджета, их сумма составила 1 миллиард 162 миллиона рублей. Также вложения на сумму 1 миллиард 112 миллионов рублей были произведены из областного бюджета. Помимо этого, привлечены займы институтов развития и банковского сектора, их численность составила 557 миллионов рублей.

В 2018 году подходит к концу реализация пятнадцати проектов, в которые привлечен 81 миллиард 400 миллионов рублей. В 2019 году завершится реализация еще одиннадцати проектов с вложениями на сумму 52 миллиарда рублей.