Долги по налогам жителей Нижнего Тагила и соседних городов превысили 300 млн рублей

Долги по налогам жителей Нижнего Тагила и соседних городов превысили 300 млн рублей

Сегодня, 18:42ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Долги жителей Нижнего Тагила, Горноуральского округа, Верхней и Нижней Салды и закрытого посёлка Свободный по имущественным налогам составляют более 311 миллионов рублей.

Сроки оплаты налогов на имущество, транспорт и землю за 2019 год истекли 1 декабря. Те граждане, кто не уложился в срок, попали в разряд должников. Расти долг будет ежедневно за счет начисления пеней, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на ФНС.

В городские бюджеты должно было поступить 439 миллионов рублей. Однако оплачено было только 323 миллиона, а остальная сумма переведена в неплатежи. За все годы тагильчане и жители ближайших городов задолжали 311 миллионов рублей.

В налоговой инспекции уточнили, что в Нижнем Тагиле две трети плательщиков вносят средства вовремя. Еще часть вносит оплату по требованию. Кроме того, о долгах узнает и работодатель неплательщика.

Остатки долга взыскиваются через суд. Существуют разные способы взыскания — от списания средства со счета до списания зарплаты. В 2020 году принудительно ФНС взыскала 122 миллиона имущественных налогов.

Напомним, в середине декабря стало известно, что долги жителей Нижнего Тагила по услугам ЖКХ достигли 1,7 миллиарда рублей. С января 2020 года задолженность выросла на 17%.

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