Долги по налогам жителей Нижнего Тагила и соседних городов превысили 300 млн рублей

Сроки оплаты налогов на имущество, транспорт и землю за 2019 год истекли 1 декабря. Те граждане, кто не уложился в срок, попали в разряд должников. Расти долг будет ежедневно за счет начисления пеней, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на ФНС.