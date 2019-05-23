Доходы Екатеринбурга в 2019 году вырастут на 5,2 млрд рублей

Гордума также скорректирует планируемый бюджет на 2020 год: ожидается дополнительные доходы в один млрд рублей, расходы увеличатся на такую же сумму. Помимо этого, к 2021 году мэрия уральской столицы ожидает снижение доходов и расходов бюджета на 406 млн рублей.