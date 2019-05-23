Доходы Екатеринбурга в 2019 году вырастут на 5,2 млрд рублей
Сегодня, 20:02ЭкономикаФото: pixabay.com
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В гордуму Екатеринбурга внесен проект мэрии, согласно которому доходы города в 2019 году увеличатся на 5,2 млрд рублей, а расходы — на 6,6 млрд рублей, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Таким образом, доходы бюджета уральской столицы составят 46,1 млрд рублей, а расходы — 49,7 млрд рублей. Порядка половины доходов Екатеринбург получит из регионального бюджета — 22,3 млрд рублей.
Гордума также скорректирует планируемый бюджет на 2020 год: ожидается дополнительные доходы в один млрд рублей, расходы увеличатся на такую же сумму. Помимо этого, к 2021 году мэрия уральской столицы ожидает снижение доходов и расходов бюджета на 406 млн рублей.
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