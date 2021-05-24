27 млн требует через суд научная компания с УВЗ в Нижнем Тагиле

27 млн требует через суд научная компания с УВЗ в Нижнем Тагиле
27 млн требует через суд научная компания с УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
27 миллионов рублей требует омское НПО «МИР» с «Уралвагонзавода» из-за необоснованного обогащения.

Более 27 миллионов рублей потребовала НПО «МИР» с АО НПК «Уралвагонзавод». Поводом стало необоснованное обогащение на сумму 24,8 миллиона рублей. В исковые требования были включены проценты за пользование чужими средствами 372 тысячи рублей, неустойка в размере 621 тысяча рублей, а также 1,6 миллиона рублей пени. Материалы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 21 июня 2021 года. В определении суда сторонам предлагается урегулировать спор с применением примирительных процедур.

Научно-производственное объединение «МИР» было основано в 1991 году. Является российским разработчиком и поставщиком приборов и решений для интеллектуальных сетей и подстанций. Организация зарегистрирована в Омске. В структуру входит научно-технический центр, приборостроительный завод, сервисные центры и представительства.

Напомним, 19 мая сообщалось, что госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле не намерен обжаловать иск Корпорации развития Среднего Урала. Речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей. Эти средства свердловские власти выделили госпиталю в качестве госзайма на строительство. К этой сумме добавляются и проценты.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
сударбитражный судискУВЗуралвагонзаводНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы