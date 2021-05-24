27 млн требует через суд научная компания с УВЗ в Нижнем Тагиле

Более 27 миллионов рублей потребовала НПО «МИР» с АО НПК «Уралвагонзавод». Поводом стало необоснованное обогащение на сумму 24,8 миллиона рублей. В исковые требования были включены проценты за пользование чужими средствами 372 тысячи рублей, неустойка в размере 621 тысяча рублей, а также 1,6 миллиона рублей пени. Материалы опубликованы в картотеке арбитражных дел.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 21 июня 2021 года. В определении суда сторонам предлагается урегулировать спор с применением примирительных процедур.
Научно-производственное объединение «МИР» было основано в 1991 году. Является российским разработчиком и поставщиком приборов и решений для интеллектуальных сетей и подстанций. Организация зарегистрирована в Омске. В структуру входит научно-технический центр, приборостроительный завод, сервисные центры и представительства.
Напомним, 19 мая сообщалось, что госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле не намерен обжаловать иск Корпорации развития Среднего Урала. Речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей. Эти средства свердловские власти выделили госпиталю в качестве госзайма на строительство. К этой сумме добавляются и проценты.