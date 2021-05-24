27 млн требует через суд научная компания с УВЗ в Нижнем Тагиле

Более 27 миллионов рублей потребовала НПО «МИР» с АО НПК «Уралвагонзавод». Поводом стало необоснованное обогащение на сумму 24,8 миллиона рублей. В исковые требования были включены проценты за пользование чужими средствами 372 тысячи рублей, неустойка в размере 621 тысяча рублей, а также 1,6 миллиона рублей пени. Материалы опубликованы в картотеке арбитражных дел.