«Стройинвест» реконструрует баллистическую трассу для ФКП «НТИИМ»

Завершена процедура определения подрядчика на реконструкцию специальной баллистической трассы Нижнетагильского института испытания металлов. Победителем торгов признано местное ООО «Стройинвест». Контракт будет заключен на сумму 29,9 млн рублей.

Генеральный подрядчик в рамках государственного оборонного заказа осуществит реконструкцию площадки для проведения полигонных испытаний перспективных боеприпасов на основе специальной баллистической трассы.

По данным ЕГРЮЛ, в равных долях ООО «Стройинвест» владеют Евгений Овчинников и Константин Урнев, которые аошли в ТОП-100 богатейших людей Нижнего Тагила. Ранее с компанией был заключен контракт на капитальный ремонт родильного дома ГБ № 1 на сумму 111 млн рублей.