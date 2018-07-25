Госдума РФ запретит магазинам возвращать нереализованные продукты производителям
Сегодня, 13:20Экономика
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24 июля 2018 года Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении проект закона, запрещающего магазинам возвращать производителям продукты, не реализованные в срок.
Источник: «Российская Газета»
Такая мера, по мнению авторов законопроекта, позволит сократить объем продуктов, которые заказывает магазин, чтобы они не залеживались на полках.
Ожидается, что будут созданы благоприятные условия для развития отечественных производителей, продовольственный рынок будет обеспечен качественными продуктами.
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