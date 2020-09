Стала известна стоимость ремонта в котельной на Черных в Нижнем Тагиле

МУП «НТТС» объявило конкурс по поиску подрядчика на ремонт котла № 3, который располагается в здании котельной на улице Черных, 5.

Согласно локально-сметному расчету, требуется установить котел, а также восстановить его теплоизоляцию. Начальная стоимость контракта составляет почти 1,8 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 2 октября, а подведение итогов состоится 8 октября. Работы должны быть выполнены до 31 марта. В конце августа МУП «НТТС» определило подрядчика на ремонт кровли здания главного корпуса котельной на Черноисточинском шоссе. Им стало ООО «Уралспецмонтаж». Стоимость работ составляет 1,3 миллиона рублей. Согласно документации, требуется выполнить работы по ремонту кирпичной кладки стен, заменить кровельное покрытие лестничной клетки здания, деревянный оконный блок, а также провести ремонт кровли в местах примыкания к лестничной клетке. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

