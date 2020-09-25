Стала известна стоимость ремонта в котельной на Черных в Нижнем Тагиле

В конце августа МУП «НТТС» определило подрядчика на ремонт кровли здания главного корпуса котельной на Черноисточинском шоссе. Им стало ООО «Уралспецмонтаж». Стоимость работ составляет 1,3 миллиона рублей. Согласно документации, требуется выполнить работы по ремонту кирпичной кладки стен, заменить кровельное покрытие лестничной клетки здания, деревянный оконный блок, а также провести ремонт кровли в местах примыкания к лестничной клетке. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.