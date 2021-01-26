СМИ: на УВЗ в 2020 году произошло рекордное падение производства

СМИ: на УВЗ в 2020 году произошло рекордное падение производства

26 января , 10:33ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
«Уралвагонзавод» окончил работу в 2020 году со снижением объема продаж на 28,7%.

При этом производство корпорации снизилось более чем на 40%.

Объединенная вагонная компания поставила на рынок около 16,8 тысячи вагонов, на 20% меньше, чем в 2019 году. Производство Уралвагонзавода упало более чем на 40%, до 10,5 тысячи вагонов,пишет «Коммерсант».

По итогам прошлого года предприятие поставило в Россию и другие страны 56,2 тысяч вагонов. Самые крупные закупки были в январе–сентябре, их осуществили «Первая грузовая компания» и «Федеральная грузовая компания», которая входит в ОАО «РЖД».

Наибольший спад продаж был зафиксирован во втором квартале, он упал на 42,3%. Однако результат гораздо лучше того, что ожидали на рынке, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, ситуацию удалось выправить во втором полугодии 2020 года. Он считает, что в 2021 году будет продано от 40 до 44 тысяч вагонов.

Напомним, в октябре 2020 года гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на продвижение гражданской продукции предприятия.

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