В России резко подорожают сладости

Петрова отметила, что в настоящий момент растительные жиры дешевле всего, поэтому заменить из практически невозможно.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сказали, что цены на кондитерские изделия зависят от спроса и предложения, так как на рынке слишком большая конкуренция.