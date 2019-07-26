В России резко подорожают сладости

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Цены на кондитерские изделия в России увеличатся на 5-7% из-за повышения НДС на пальмовое масло, сообщила представитель Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова изданию «Известия».
Петрова отметила, что в настоящий момент растительные жиры дешевле всего, поэтому заменить из практически невозможно.
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сказали, что цены на кондитерские изделия зависят от спроса и предложения, так как на рынке слишком большая конкуренция.
Ранее Госдума приняла закон о лишении пальмового масла льготного НДС в 10%, с 1 октября компаниям придется платить 20%.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей