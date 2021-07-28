Пострадавшим от подтоплений жителям пригорода Нижнего Тагила выплатили 8 млн рублей

Комиссия определила и ущерб жителей. Таким образом, выплату в размере 10 тысяч рублей получили 268 человек. По 50 тысяч – 108 человек. Однако комиссия не нашла в Горноуральском округе владений, где бы паводок полностью уничтожил жилище. Поэтому максимальных выплат в 100 тыс рублей здесь не назначали.Об этом пишут ИА "Все новости".