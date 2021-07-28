Пострадавшим от подтоплений жителям пригорода Нижнего Тагила выплатили 8 млн рублей

Пострадавшим от подтоплений жителям пригорода Нижнего Тагила выплатили 8 млн рублей
Пострадавшим от подтоплений жителям пригорода Нижнего Тагила выплатили 8 млн рублей
Сегодня, 18:32ЭкономикаФото: 1МI
Жители пригорода Нижнего Тагила, чьи дома пострадали от потопа, получили компенсацию. Собственникам выплатили порядка 8,1 миллиона рублей.

Комиссия определила и ущерб жителей. Таким образом, выплату в размере 10 тысяч рублей получили 268 человек. По 50 тысяч – 108 человек. Однако комиссия не нашла в Горноуральском округе владений, где бы паводок полностью уничтожил жилище. Поэтому максимальных выплат в 100 тыс рублей здесь не назначали.Об этом пишут ИА "Все новости".

Пострадавшим от паводка в Верхней Салде перечислено 8, 555 миллионов рублей.

Напомним, что в результате дождевого паводка 4-5 июля в пригороде Нижнего Тагила оказались затоплены жилые дома.

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