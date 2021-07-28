Путин поручил досрочно начать выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей

Со 2 августа 2021 года начнется выплата единовременных выплат на школьников в размере 10 тысяч рублей в России.

Указ о досрочном начале по выплате единовременного пособия семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей подписал президент РФ Владимир Путин. Данная выплата положена детям от 6 до 18 лет, а также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Ранее ведомство при приеме заявления на государственную выплату рассылало уведомление, что средства будут перечислены в банк в течение 3 рабочих дней, но не ранее 16 августа 2021 года. Напомним, в начале июля 2021 года был подписан указ о единовременной выплате семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей президентом России Владимиром Путиным. Указ о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми подписал Владимир Путин

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